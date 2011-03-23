Эксперты: дело против Кучмы не имеет судебной перспективы

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что уголовное дело против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ не имеет судебной перспективы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказал на пресс-конференции в Киеве.

В.НЕБОЖЕНКО убежден, что Л.КУЧМА не мог отдать распоряжение об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. По словам политолога, он когда-то работал с Л.КУЧМОЙ и считает, что экс-Президент «не мог отдать приказ об убийстве».

Вместе с тем В.НЕБОЖЕНКО уверен, что уголовное дело «не будет иметь судебных последствий для Л.КУЧМЫ».

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что Л.КУЧМА не мог отдать распоряжение убить журналиста. «Я работал с Леонидом Даниловичем, имею опыт личного общения с ним и представление о его психологическом состоянии, возможностях, что он мог говорить, что не мог, и у меня… есть субъективная уверенность, что он не заказывал моего приятеля Георгия Гонгадзе», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.