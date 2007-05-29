Пискун - снова не генпрокурор (решение суда)
16:29, 29 мая 2007Политика
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Указы Президента действуют
Киевский апелляционный административный суд принял решение об обеспечении иска Президента Виктора ЮЩЕНКО и приостановил решение Соломенского суда, согласно с которому Святослав ПИСКУНА восстановлен в должности генерального прокурора.
Об этом сообщает “5 канал”.
Следовательно, указы Президента об освобождении С.ПИСКУНА, назначении Виктора ШЕМЧУКА и.о. генпрокурора и подчинение внутренних войск Президенту становятся действующими.
Эту информацию подтвердил УНИАН народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО. Впрочем, он не стал ее комментировать, отметив только, что указы Президента действуют.
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