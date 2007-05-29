Пискун - снова не генпрокурор (решение суда)

Киевский апелляционный административный суд принял решение об обеспечении иска Президента Виктора ЮЩЕНКО и приостановил решение Соломенского суда, согласно с которому Святослав ПИСКУНА восстановлен в должности генерального прокурора.

Об этом сообщает “5 канал”.

Следовательно, указы Президента об освобождении С.ПИСКУНА, назначении Виктора ШЕМЧУКА и.о. генпрокурора и подчинение внутренних войск Президенту становятся действующими.

Эту информацию подтвердил УНИАН народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО. Впрочем, он не стал ее комментировать, отметив только, что указы Президента действуют.