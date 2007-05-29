Наша Украина готова работать в ВР без перерыва на еду и сон?

“Достигнутые компромиссы и возвращение оппозиции в Верховную Раду – это выполнение сторонами общего заявления, которое подписали Янукович, Мороз и Ющенко. В соответствии с ним должны быть приняты законы, необходимые для проведения внеочередных выборов, отменен ряд принятых после 2 апреля постановлений парламента, а также повторно проголосованы некоторые законопроекты, которые не вызывают сомнения. Например, это касается изменений к закону о Госбюджете”, - пресс-служба Нашей Украиныцитирует депутата Николая Онищука.

“Также на встрече тройки была определена дата проведения выборов, - напомнил народный депутат. - Именно это является условием возвращения депутатов от оппозиции в Верховную Раду. Президент на два дня – сегодня и завтра – приостановил действие указа о проведении досрочных выборов 24 июня. Послезавтра действие указа Президента возобновляется. Это значит, что мы будем иметь тот статус Верховной Рады, который существовал до возвращения оппозиции в парламент”.

“Ожидается, что после этого депутаты фракций “Наша Украина” и БЮТ сложат свои полномочия на межпартийных съездах. Это будет безусловным основанием для того, чтобы Верховная Рада приобрела статус неполномочной”, - отметил Николай Онищук.

Он убежден, что Верховная Рада за эти полтора дня, который остался, успеет принять пакет законопроектов. По словам Онищука, для этого можно поработать и сверхурочно.