Началось заседание Верховной Рады Украины, в сессионном зале присутствуют народные депутаты из всех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, зарегистрированы 429 народных депутатов.

В президиуме ВР присутствует все руководство парламента, в том числе заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО с загипсованной ногой.