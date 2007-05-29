Началось заседание Верховной Рады

16:04, 29 мая 2007
Политика
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В сессионном зале присутствуют депутаты всех фракций

Николай Томенко февраляНачалось заседание Верховной Рады Украины, в сессионном зале присутствуют народные депутаты из всех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, зарегистрированы 429 народных депутатов.

В президиуме ВР присутствует все руководство парламента, в том числе заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО с загипсованной ногой.

 

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