Началось заседание Верховной Рады
16:04, 29 мая 2007Политика
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В сессионном зале присутствуют депутаты всех фракций
Началось заседание Верховной Рады Украины, в сессионном зале присутствуют народные депутаты из всех фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, зарегистрированы 429 народных депутатов.
В президиуме ВР присутствует все руководство парламента, в том числе заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО с загипсованной ногой.
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