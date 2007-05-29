Симоненко: законы о внеочередных выборах ВР будет голосовать завтра

Верховная Рада Украины завтра будет голосовать за пакет законопроектов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после завершения консультаций лидеров фракций и членов рабочей группы сообщил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, во время проведения консультаций практически не удалось достичь компромисса относительно существовавших разногласий.

«Остались все те же принципиальные разногласия, которые и были. То есть, на завтрашний день перенесено все голосование, касающееся пакета законов», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он не исключил, что завтра парламент может рассмотреть проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно императивного мандата.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что сегодня во время пленарного заседания ВР (начало запланировано на 16.00 – УНИАН) планируется внести изменения в закон о Центральной избирательной комиссии, чтобы предоставить возможность по предложению Президента изменить состав ЦИК.

При этом он отметил, что пока эти изменения не будут внесены, коалиция не будет обсуждать вопрос внесения своих кандидатур в новый состав Центризбиркома.