”Сколько стоили акции протеста коалиции?”. Пресс-конференция экспертов в УНИАН

30 мая в 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Сколько стоили акции протеста проправительственной коалиции?”, на которой будет представлен подсчет стоимости массовых мероприятий протеста и возможные расходы в случае “силового противостояния”. Будут сравнены финансовые расходы на “помаранчевую революцию” (2004) и “бело-синий майдан” (2007), детали вычисления, статьи расходов и методология вычисления средств. Участники: Сергей Таран, директор Международного института демократий и Владимир Цибулько, политический эксперт (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.