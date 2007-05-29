Верховная Рада готовится подложить свинью Тимошенко

Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует парламенту принять законопроект о внесении изменений в законы о статусе депутатов местных советов и крымского парламента (№ 3364), который предусматривает исключение из действующего законодательства нормы о возможности отзыва депутата решением руководящего органа партии или избирательного блока (императивный мандат). Об этом сообщает Информационное управление ВР.

Необходимость отмены императивного мандата, отмечалось на заседании Комитета, обосновывается его "несоответствием традиционной и общепринятой в Европе доктрине представительской демократии".

Народные депутаты, которые высказались за отмену императивного мандата, считают, что эта модель предусматривает ответственность депутатов местных советов (в форме лишения полномочий) не перед своими избирателями, а перед политическими партиями и блоками, по спискам которых они избраны. "Такая модель и в самом деле является уникальной в своем роде и не имеет аналогов в ни одной из европейских стран", - отмечается и в выводе Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады Украины.