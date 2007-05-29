Наша Украина обвиняет ЦИК в политическом рейдерстве

Соответственно закону “О выборах народных депутатов Украины”, партия (блок) может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов согласно с частью десятой статьи 96 данного Закона считается не избранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого лица как народного депутата Украины. Так считают в юридическом департаменте Нашей Украины, комментарий которого опубликован на официальном сайте блока.

Соответствующее право закреплено на законодательном уровне, а принятие решения о целесообразности его реализации – исключительная компетенция соответствующей политической партии (избирательного блока политических партии), которая реализуется ее высшим руководящим органом – съездом путем непосредственного волеизъявления его делегатов, утверждает руководитель юридического департамента Валерий Карпунцов

“Решение этих вопросов является внутренним делом соответствующей партии (блока), как объединения граждан. Государство и его органы не вправе вмешиваться в эту сферу и ограничивать ее. Если Давидович вступает в игру под названием “политическое рейдерство”, начатую Партией промышленников и предпринимателей Украины – он присоединяется к тем людям, которые нивелировали мнение избирателей”, - убежден Карпунцов.

Напомним, что последним решением в судебной тяжбе НУ с ЦИК относительно отмены избирательного списка блока было процессуальное Постановление Высшего административного суда Украины от 17 мая 2007 года, который отказался открывать производство по жалобе Партии промышленников и предпринимателей Украины на исключение членов партии из списка НУ в связи с его «обнулением».