БЮТ готов вернуться в сессионный зал

Фракция БЮТ готова вернуться в сессионный зал. Об этом РБК-Украинасообщил народный депутат от БЮТ Анатолий Семинога. По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции. А.Семинога отметил, что фракция готова к работе в сессионном зале, однако все зависит от того, как закончится совещание председателей фракций. По его словам, данное совещание должно показать, какую позицию занимает правящая коалиция и на самом ли деле она желает, чтобы договоренности, достигнутые между Президентом и премьером в ночь с субботы на воскресенье, были реализованы. "Мы готовы к компромиссу, мы готовы работать. Сегодня последнее слово за правящей коалицией", - сказал А.Семинога. При этом он прибавил, что заседание председателей фракций призвано решить перечень законопроектов, которые единым постановлением будут отменены и приняты. По его словам, если бы этот вопрос выносился на рассмотрение всех депутатов, то его решение заняло бы несколько месяцев.