В КС считают, что Госохрана опять превысила свои полномочия

Действия работников Управления государственной охраны Украины, которые сегодня утром во главе с начальником УГО прибыли к зданию Конституционного Суда Украины с целью проверки легитимности пребывания в суде отдельных судей, противоречат задачам и полномочиям Управления государственной охраны Украины, определенным Законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” и расценивают их как вмешательство в деятельность органов судебной власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Конституционного Суда Украины.

Как отмечается в сообщении, учитывая договоренности, достигнутые между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, поведение работников Управления государственной охраны Украины воспринимается судьями Конституционного Суда Украины как действия, которые не отвечают сформулированным в них позициям о недопущении вне пределов своей компетенции вмешательства в деятельность органов судебной власти.

Как сообщает пресс-служба КС, 29 мая в Конституционном Суде Украины работают 10 судей. Учитывая отсутствие судей В.ДЖУНЯ, И.ДОМБРОВСКОГО, А.ДИДКОВСКОГО, В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, Я.МАЧУЖАК, П.СТЕЦЮКА, В.ШИШКИНА, заседания Конституционного Суда Украины не проводятся из-за отсутствия кворума. Судьи Конституционного Суда Украины готовят дела к рассмотрению.