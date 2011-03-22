Герман: аккаунт от имени Януковича в Twitter - провокация

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ не имеет своего аккаунта в Twitter и других социальных сетях.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН, комментируя факт существования аккаунта @Prezident_UA на сайте Twitter, который ведется якобы от имени Президента Украины. (Аккаунт - учетная запись, регистрация, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе в компьютерной системе, социальной веб-сети – УНИАН.)

“Это является провокацией”, - отметила заместитель главы АП.

По словам А.ГЕРМАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ никогда не имел своего аккаунта в Twitter и других социальных сетях в Интернете, о чем неоднократно сообщалось.

“Аккаунт на сайте Twitter, который существует под именем @Prezident_UA, не имеет никакого отношения к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ и Администрации Президента Украины.

Все размещенные на этом аккаунте сообщения не являются официальными, и нуждаются в проверке и подтверждении. Официальные сообщения о деятельности Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА размещены на Официальном интернет-представительстве – www.president.gov.ua”, - заявила А.ГЕРМАН.