“Наша Украина” демонтирует сцену на Европейской площади в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины” со ссылкой на первого заместителя председателя Центрисполкома партии “Наша Украина” Игоря ЖДАНОВА.

По его словам, вчера было принято решение о демонтаже сцены на Европейской площади, поскольку в ночь с субботы на воскресенье были достигнуты политические договоренности о выходе из политического кризиса и проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября.

“Мы надеемся, что ситуация будет развиваться таким образом: сегодня Президент приостановил действие указа, на протяжении двух дней будут проголосованы соответствующие изменения к избирательному законодательству, потом состоятся межпартийные съезды блоков “Наша Украина” и БЮТ, на которых депутаты сложат свои полномочия. 30 сентября пройдут досрочные выборы”, - прогнозирует он.

“Таким образом отпадает потребность в сцене на Европейской площади. Мы считаем, что сейчас нужно действовать не уличными, а политическими методами”, - отметил И.ЖДАНОВ.