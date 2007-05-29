Ющенко немедленно подпишет законы, которые примет Верховная Рада
Тест на политическую ответственность
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО немедленно подпишет законы, необходимые для проведения внеочередных выборов, заверяет руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, по словам В.БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО считает, что после последних договоренностей с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады пятого созыва Александром МОРОЗОМ относительно проведения внеочередных парламентских выборов субъектом ответственности за дальнейшие шаги в этом направлении стал парламент.
Как сказал В.БАЛОГА, глава государства, приостановив действие своего Указа о досрочном прекращении полномочий парламента, одновременно призывает народных депутатов из всех фракций к результативному голосованию за проекты законов, необходимые для проведения избирательной кампании, и законопроекты по безотлагательным социально-экономическим вопросам.
По его словам, депутаты и из большинства, и из оппозиции должны показать обществу готовность воплощать компромиссные решения «не созданием словесных конструкций в парламентском зале, а нажатием кнопки «за». Два дня, отведенные Президентом на принятие соответствующих законов, станут тестом на политическую ответственность».
В.БАЛОГА заверил, что Президент Украины безотлагательно подпишет все законы, которые откроют дорогу выборам в Верховную Раду и улучшат социально-экономическую ситуацию в стране. «Глава государства сегодня подчеркнул то, чтобы документы из парламента поступали ему на подпись без промедлений. Соответствующие службы Секретариата Президента и аппарата Верховной Рады обеспечат такую оперативность», - отметил В.БАЛОГА.