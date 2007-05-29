Ющенко немедленно подпишет законы, которые примет Верховная Рада

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО немедленно подпишет законы, необходимые для проведения внеочередных выборов, заверяет руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по словам В.БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО считает, что после последних договоренностей с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады пятого созыва Александром МОРОЗОМ относительно проведения внеочередных парламентских выборов субъектом ответственности за дальнейшие шаги в этом направлении стал парламент.

Как сказал В.БАЛОГА, глава государства, приостановив действие своего Указа о досрочном прекращении полномочий парламента, одновременно призывает народных депутатов из всех фракций к результативному голосованию за проекты законов, необходимые для проведения избирательной кампании, и законопроекты по безотлагательным социально-экономическим вопросам.

По его словам, депутаты и из большинства, и из оппозиции должны показать обществу готовность воплощать компромиссные решения «не созданием словесных конструкций в парламентском зале, а нажатием кнопки «за». Два дня, отведенные Президентом на принятие соответствующих законов, станут тестом на политическую ответственность».

В.БАЛОГА заверил, что Президент Украины безотлагательно подпишет все законы, которые откроют дорогу выборам в Верховную Раду и улучшат социально-экономическую ситуацию в стране. «Глава государства сегодня подчеркнул то, чтобы документы из парламента поступали ему на подпись без промедлений. Соответствующие службы Секретариата Президента и аппарата Верховной Рады обеспечат такую оперативность», - отметил В.БАЛОГА.