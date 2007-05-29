В КС отсутствуют «минимум 7 судей»: кто на больничном, кто в отпуске

Кворума для проведения заседаний Конституционного Суда Украины до сих пор нет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Конституционного Суда Иван АВРАМОВ.

По его словам, на сегодняшний день нет «минимум 7 судей». Также он добавил, что сегодня должно было состояться очередное заседание КС.

И.АВРАМОВ также отметил, что исполняющий обязанности председателя КС Валерий ПШЕНИЧНЫЙ находится на рабочем месте.

Как сообщал УНИАН, уже в течение нескольких дней для заседаний КС нет кворума из-за того, что часть судей находится на больничном, а часть – в отпуске.

25 мая сообщалось, что исполняющий обязанности председателя КС В.ПШЕНИЧНЫЙ может быть госпитализирован из-за повышенного давления.