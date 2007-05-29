Тимошенко уже подобрала профессионалов для ЦИК
БЮТ будет предлагать свои кандидатуры
Блок Юлии Тимошенко будет предлагать свои кандидатуры для формирования нового состава Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отказалась назвать фамилии тех лиц, которые будут выдвигаться Блоком Юлии Тимошенко в ЦИК. Она объяснила это тем, что эти кандидатуры еще не прошли окончательного согласования в середине фракции.
В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что эти люди «являются профессионалами» и достойны занимать должности в ЦИК.
Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям Президента, премьер-министра и председателя ВР, внеочередные парламентские выборы должны состояться 30 сентября.
Для их проведения Верховная Рада, в частности, 29-30 мая должна принять в целом согласованные Рабочей группой избирательные законопроекты.
Кроме того, руководители государства согласились изменить персональный состав Центральной избирательной комиссии.