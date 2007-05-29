Тимошенко уже подобрала профессионалов для ЦИК

Блок Юлии Тимошенко будет предлагать свои кандидатуры для формирования нового состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отказалась назвать фамилии тех лиц, которые будут выдвигаться Блоком Юлии Тимошенко в ЦИК. Она объяснила это тем, что эти кандидатуры еще не прошли окончательного согласования в середине фракции.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что эти люди «являются профессионалами» и достойны занимать должности в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям Президента, премьер-министра и председателя ВР, внеочередные парламентские выборы должны состояться 30 сентября.

Для их проведения Верховная Рада, в частности, 29-30 мая должна принять в целом согласованные Рабочей группой избирательные законопроекты.

Кроме того, руководители государства согласились изменить персональный состав Центральной избирательной комиссии.