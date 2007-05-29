Тимошенко - в предчувствии большого удовольствия

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что пленарное заседание Верховной Рады Украины сегодня может начаться в 12.00-14.00. Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что до этого времени лидеры фракций и члены рабочей группы согласуют все разногласия, существующие на данное время.

При этом, по ее словам, фракция БЮТ будет настаивать, чтобы первым законопроектом был проголосован вопрос о повышении пенсий и заработных плат. «Мы сделаем это с большим удовольствием», - сказала лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что среди проектов документов, которые требуют первоочередного рассмотрения, - вопрос о формировании нового состава Центральной избирательной комиссии.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие некоторых пунктов указа о роспуске ВР с тем, чтобы обе фракции оппозиции смогли вернуться в парламент и принять участие в голосовании.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что на протяжении двух дней в Верховной Раде удастся принять необходимый пакет документов. «Я думаю, что мы справимся с этой задачей», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказалась против того, чтобы в пакете принимать те законы, которые были приняты Верховной Радой пятого созыва после 2 апреля. По ее словам, каждый законопроект требует детального обсуждения. «Мы не пойдем на то, чтобы имитировать работу ВР», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.