Оппозиция не зайдет в сессионный зал в 10.00

Фракции "Наша Украина" и БЮТ сегодня в 10.00 не зайдут в сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодня еще существует ряд противоречий и недоговоренностей относительно законопроектов, которые необходимо рассматривать.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ и "Наша Украина" предлагают в 10.00 провести совещание лидеров фракций парламента, чтобы согласовать вопросы.