Оппозиция не зайдет в сессионный зал в 10.00
09:59, 29 мая 2007Политика
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Тимошенко заявляет о ряде противоречий
Фракции "Наша Украина" и БЮТ сегодня в 10.00 не зайдут в сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что на сегодня еще существует ряд противоречий и недоговоренностей относительно законопроектов, которые необходимо рассматривать.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ и "Наша Украина" предлагают в 10.00 провести совещание лидеров фракций парламента, чтобы согласовать вопросы.
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