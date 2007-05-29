Верховная Рада не спешит выполнять договоренности

Верховная Рада во вторник вероятно начнет работу во второй половине дня.

Об этом в начале согласительного совета заявил глава Верховной Рады Александр Мороз.

По его словам, предложение о дополнительном времени внесла рабочая группа по урегулированию кризиса, попросив "начать работать где-то в пятнадцать-шестнадцать" для того, чтобы согласовать как можно больше законопроектов из пакета компромисса на заседаниях соответствующих комитетов.

При этом Мороз попросил депутатов в любом случае первым вопросом повестки дня проголосовать изменения в закон о бюджете, который предусматривает повышение социальных выплат.

Также спикер призвал депутатов содействовать легитимизации решений Верховной Рады начиная со 2 апреля, так как "другая часть (ВР) считает, что парламент не голосовал, поэтому надо этот вопрос снять".

На согласительном совете парламента во вторник присутствуют лидеры и представители объединенной оппозиции Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко, Николай Томенко, Владимир Яворивский, а также Иван Васюник и Роман Зварыч.

Украинская правда