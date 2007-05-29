Секретариат Ющенко обжаловал воскрешение Пискуна

Секретариат Президента Украины обратился в Апелляционный суд с представлением относительно обжалования решения Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора Украины.

Об этом в эфире “5-го канала” заявил и. о. генпрокурора Виктор ШЕМЧУК.

"Мне известно, что Секретариат Президента обжаловал постановление Соломенского райсуда в Апелляционном суде, и на сегодня исполняющим обязанности генпрокурора есть я", - сказал В.ШЕМЧУК.

Он допустил, что решение Апелляционного суда по этому делу может быть принято уже во вторник, 29 мая, сообщает “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил выполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая С.ПИСКУН заявил, что Соломенский районный суд г. Киева возобновил его на должности генерального прокурора Украины. По словам С.ПИСКУНА, “состоялось решение Соломенского суда. Отменен Указ Президента о моем освобождении (от должности генерального прокурора – УНИАН) как незаконный. Поэтому я возобновлен в должности”.

26 мая пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, что Соломенский районный суд Киева, согласно с постановлением от 25 мая 2007 года, остановил действие Указа Президента Украины относительно освобождения С.ПИСКУНА от должности Генерального прокурора Украины до решения дела по сути.

Сегодня, 28 мая, С.ПИСКУН заявил, что покорится решению Апелляционного суда, если тот отменит постановление Соломенского райсуда, но будет обжаловать его в Верховном Суде.