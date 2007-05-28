Ющенко надеется, что оппозиция усвоит урок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что оппозиционные силы вынесут урок из сложившейся ситуации и больше не допустят раскола демократических политических сил.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию «Corriere Della Serra», опубликованном сегодня.

Говоря об объединении усилий с лидером БЮТ Юлий ТИМОШЕНКО в условиях политического кризиса, В.ЮЩЕНКО отметил, что такой процесс не носит тактического характера. «Я всегда боролся и буду бороться за единство демократических кругов. Думаю, что урок чему-то послужит», - сказал он. Глава государства также подчеркнул, что на сегодняшний день «отношения между партиями стали более честными, больше говорится о национальных приоритетах, стало меньше эгоизма, меньше непримиримых позиций».

Комментируя причины распада «оранжевой» коалиции, Президент отметил, что многие проблемы возникли по причине расхождения позиций лидеров разных партий. «На кону были частные, эгоистические интересы. Я бы сказал, что личные вопросы взяли верх над политикой. Безмерные амбиции. Завышенные оценки», - добавил В.ЮЩЕНКО.