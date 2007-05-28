Ющенко рассказал иностранцам о конце политического кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что договоренности о проведении досрочных выборов фактически завершили политический кризис.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию «Corriere Della Serra», опубликованному сегодня.

«Сейчас можно говорить, что политический кризис завершился», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, после долгих и трудных консультаций было найдено компромиссное решение. «Этим соглашением Украина подтвердила, что живет в условиях зрелой демократии», - подчеркнул глава государства.

При этом, по словам Президента, политический кризис показал, что необходимо вносить изменения в Конституцию Украины. «Конституционный суд, избирательная комиссия, прокуратура: возник очень серьезный вопрос, связанный с тем, как осуществляется руководство этими органами», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что причиной для роспуска парламента стало неконституционное формирование коалиции в парламенте. По его словам, в парламенте сложилась ненормальная обстановка, поскольку «была предпринята попытка добиться квалифицированного большинства неконституционными методами». «Это было одно из самых грубых нарушений Конституции», - сказал он. При этом глава государства отметил, что большинство, при помощи политической коррупции, стало "покупать" на индивидуальной основе депутатов оппозиции.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что не был сторонником роспуска парламента. «Я тоже не хотел этого и даже выдвинул предложение о политическом урегулировании. Но это предложение не было принято. И мне не оставалось ничего другого», - добавил Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, на рассвете 27 мая В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.