Симоненко продолжает выдвигать требования Ющенко

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указы об увольнении судей Конституционного Суда и увольнении Святослава ПИСКУНА с должности генерального прокурора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что "необходимо возобновить работу Конституционного Суда, для чего Президент обязан отменить свои указы об увольнении судей, как изданные вопреки действующему законодательству".

"Нужно разблокировать работу Генпрокуратуры и отменить указ об освобождении ПИСКУНА от должности генпрокурора", - добавил лидер КПУ.

Он также считает целесообразным вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны председателей облгосадминистраций и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, поскольку его назначение на эту должность, по мнению П.СИМОНЕНКО, противоречит закону о госслужбе. По словам П.СИМОНЕНКО, это позволит привести персональный состав СНБО в соответствие с Конституцией.

П.СИМОНЕНКО также отметил необходимость отмены Президентом указа о переподчинении внутренних войск.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО в связи с нарушением присяги.

24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, назначив исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая Президент издал указ о переподчинении внутренних войск главе государства.