Генпрокуратура обвиняет 5-й канал в давлении

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что “5-й канал” предвзято освещает ее работу.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, переданном УНИАН.

“В последнее время журналисты «5-го канала» субъективно и предвзято освещают события и факты, касающиеся работы Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Святослава ПИСКУНА в частности”, отмечается в документе.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры связывает такую позицию «5-го канала» с расследованием уголовного дела о контрабанде наркотиков через границы Германии, Польши и Украины в отношении двух граждан Украины, сотрудничающих с «5-м каналом». Дело возбуждено правоохранительными органами Республики Польша и расследуется прокуратурой города Киева.

Пресс-служба призывает руководство «5-го канала» придерживаться стандартов журналистской этики и воздержаться от морального давления на органы прокуратуры.

Пресс-служба Генпрокуратуры еще раз сообщает средствам информации, что постановлением Соломенского районного суда города Киева от 25 мая Указ Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА приостановлен до решения дела по сути. С.ПИСКУН остается в должности генерального прокурора Украины, отмечается в заявлении ведомства.