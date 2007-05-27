Мороз рад тому, что Цушко в ГПУ не прятался за спинами подчиненных

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО в ситуации введения подразделений МВД к Генеральной прокуратуре Украины действовал в пределах закона и рамках своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, такую собственную оценку А.МОРОЗ выразил на пресс-конференции в Киеве, которую он дал совместно с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я выхожу из личной оценки того, чем занимался Василий Петрович (ЦУШКО- УНИАН). Хочу сказать, что он действовал в пределах Конституции, в пределах закона и действовал, как человек ответственный, руководитель, который не прятался за спинами подчиненных. Это, кстати, может быть примером для многих должностных лиц”, - заявил А.МОРОЗ.

Кроме того, по его словам, шаги, которые были употреблены Службой безопасности Украины по отношению к В.ЦУШКО, по оценке Генпрокуратуры являются «нелегитимными и незаконными».

Как сообщал УНИАН, 25 мая, и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил журналистам, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против министра В.ЦУШКО. Он отметил, что дело против В.ЦУШКО возбуждено не без основания - за превышение служебных полномочий, прибавив, что “ все мы были свидетелями того, как министр внутренних дел отдавал незаконные приказы о штурме помещения Генпрокуратуры”.