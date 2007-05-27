Янукович: выборы будут, если оппозиция выполнит все условия

Досрочные парламентские выборы возможны, если не меньше 151 народного депутата сложат свои полномочия. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на общей пресс-конференции с председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ в воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в общем заявлении записано: «Признать, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся согласно Указа Президента на основании ч.ІІ ст.82 Конституции Украины».

Премьер подчеркнул: «Если такие основания будут и оппозиция выполнит все условия, которые дадут Президенту на основании Конституции подписать такой Указ, то досрочные выборы состоятся, и мы, как законопослушные люди, мы все пойдем на выборы».

По его словам, есть еще второе условие для проведения выборов: они «должны быть честными, прозрачными и демократическими». Для этого, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, необходимо принять целый ряд законов.

Спикер А.МОРОЗ подчеркнул, что в ст.82 Конституции Украины записано, что полномочия парламента наступают после избрания двух третей его состава. Он сообщил, что «Конституционный Суд дал разъяснение в свое время, хоть этот вопрос и дальше дискутировался, в частности, в том плане, что это разъяснения касалось парламента, который избирался по смешанной системе, и оно, мол, не может касаться пропорциональной системы выборов».

А.МОРОЗ отметил, что «тем не менее эта норма Конституции есть и такое требование распространяется на всю каденцию работы ВР».

Спикер подчеркнул, что «если 151 депутат сложит свои полномочия и в этом смысле парламент может быть неработоспособным, то есть неполномочным, то тогда в соответствии со ст.77 Конституции Украины Президент может выдать Указ о досрочном прекращении полномочий ВР и проведения выборов в парламент». По его словам, «это условие лежит в конституционном поле».

А.МОРОЗ подчеркнул, что «никакие другие объяснения, толкование Конституции не допускается». Он отметил, что именно на этой основе и состоялись договоренности с Президентом Украины.

Премьер-министр сказал, что никаких оснований «экономических, социальных для проведения досрочных выборов» не было. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «это амбиции отдельных политиков от оппозиции, которые пытается удовлетворить Президент Украины».

Он подчеркнул, что для коалиции важно, чтобы досрочные выборы проводились на конституционной основе.