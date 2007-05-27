Мирошниченко ”сдал” Януковича: тот все время контролировал ситуацию

Главное достижение на сегодняшний день состоит в разрешении политического кризиса в Украине. Это определение круга договоренностей, который был представлен украинскому обществу тройкой «Президент, Премьер-министр и Председатель Верховной Рады». Такое мнение члена фракции Партии регионов Юрия Мирошниченко приводит пресс-служба ПР.

«Больше спекуляций вокруг даты выборов и пакета политических договоренностей и правовых оснований для проведения выборов не будет, - убежден Мирошниченко. - Партия войны в окружении Президента, по-сути, проиграла. Я уверен, что все договоренности, которые были оглашены, будут соблюдены. Ситуация ни на миг не вышла из-под контроля Премьер-министра - и лидеры договорились».

По мнению нардепа, сегодня стало очевидным, что выборы пройдут на законных основаниях. «И, что самое главное, учтены все требования, которые были выдвинуты со стороны Коалиции. Второе: что будут внесены изменения в состав Центральной избирательной комиссии, результаты будут защищены. Таким образом, политическая воля украинского народа будет представлена в виде нового состава парламента».

“Новые законодательные акты позволят нам обеспечить прозрачность, демократичность и защищенность выборов,» - убежден Мирошниченко.