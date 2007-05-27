Симонеко не убедили: выборы провести невозможно

Лидер КПУ Петр Симоненко считает, что на основе договоренностей Президента, премьера и председателя Верховной рады невозможно провести парламентские выборы, сообщает пресс-служба КПУ. "Моя оценка, позиция Компартии относительно договоренностей, которые изложены в общем заявлении премьера, спикера и президента, заключается в том, что на этой основе невозможно провести не только, "честные и прозрачные" выборы, вообще невозможно провести законные выборы", - сказал он.

Лидер КПУ считает, что правовые основания, на которых планируется организация и проведение внеочередных выборов в ВР, а именно пункта второго статьи 82 Конституции, - "основания достаточно противоречивы и, бесспорно, нуждаются в выводах Конституционного Суда, относительно возможности их применения".

П.Симоненко поддал критике ключевые пункты договоренностей, которые "не учитывают интересы простых граждан Украины и создают опасный прецедент, когда самодурство и больные амбиции нескольких власть предержащих могут повлечь гражданский конфликт, разрушить государство, растоптать права и волю людей".

РБК-Украина