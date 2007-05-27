Костенко предостерегает Януковича и Мороза от повторения ошибок

Лидер Украинской народной партии, один из лидеров «Украинской правицы» Юрий КОСТЕНКО предостерегает премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА от «саботажа договоренностей о досрочных выборах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по мнению Ю.КОСТЕНКАО подобные действия премьера и спикера «приведут к новому витку политического противостояния, еще более опасного, чем состоянием на 26 мая».

По словам лидера УНП, документы, которые подписали лидеры Украины, «обусловливают два главных тезиса - согласованную сторонами дату досрочных выборов и механизм принятия законопроектов, которые позволяют разблокировать проведение выборов».

В то же время, лидер УНП не исключает, что коалиция в Верховной Раде будет пытаться сознательно сорвать утверждение законопроектов, согласованных лидерами страны. По его словам, «Украина уже знает цену слова премьера В.ЯНУКОВИЧА». «16 мая премьер, невзирая на предыдущие договоренности с Президентом, так и не назвал согласованную ими на сентябрь дату досрочных выборов, - напоминает Ю.КОСТЕНКО. - Мало того, премьер при всем народе отказался вообще от своих же публичных обещаний эти выборы проводить. 23 мая В.ЯНУКОВИЧ вообще убежал из встречи с Президентом, чтобы публично не объявлять дату выборов».

По мнению Ю.КОСТЕНКО, тот факт, что Президенту и премьеру лишь при участии спикера А.МОРОЗА «удалось выйти на согласованное решение относительно досрочных выборов, свидетельствует, что В.ЯНУКОВИЧ не является самостоятельным политиком». «Договоренности премьера с Президентом все время поддавал ревизии А.МОРОЗ, и без его согласия В.ЯНУКОВИЧ не принимал ключевых решений», - отмечает лидер УНП, напомнив, что в перечне невыполненных премьером договоренностей – Меморандум о взаимопонимании с Президентом и Универсал национального единства.

«Договоренности Президента, премьера и спикера о назначении досрочных парламентских выборов на 30 сентября – это победа, в первую очередь, украинского народа. Наконец-то прекращена дискуссия о властных креслах и предоставлено возможность народа избрать национальную власть", - заявил лидер УНП.