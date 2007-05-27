В СПУ утешаются тем, что плохой мир лучше, чем добрая ссора

Народный депутат Украины, член фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ считает положительными вчерашние договоренности Президента, премьер-министра и спикера V созыва о выходе из политического кризиса.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН..

«С одной стороны, это - позитив, поскольку Украина уже подошла к границе перехода к стадии гражданского конфликта и начала силовых действий. Поэтому с этой точки зрения плохой мир лучше, чем добрая ссора”, - сказал он.

С другой стороны, как считает Е.ФИЛИНДАШ, непонятным является поведение Президента в этой ситуации, поскольку компромисс, о которой говорили социалисты и коалиция в целом, все-таки достигнут, то есть не «удалось переломить коалицию и парламент». «Но этот компромисс состоялся уже тогда, когда страна была доведена до практически крайнего состояния, когда уже внутренние войска шли на Киев и явно не для того, чтобы охранять футбол”, - прибавил социалист.

Как позитив он назвал то, что удалось договориться, чтобы выборы «проходили на основании реестра избирателей, а не устаревших списков, которые местные администрации могли переделать, как угодно. Кроме этого, достигнута договоренность о невмешательстве стражей порядка в судебную систему». «Все это является содержанием компромисса и, учитывая, что, по-видимому, обе стороны не могут быть полностью довольны, именно это является признаком того, что это компромисс, а не перелом одной стороной другой», - прибавил Е.ФИЛИНДАШ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.