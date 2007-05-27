В БЮТ завтра скажут, когда возобновит работу съезд

Об этом сообщил Винский

Окончательная дата проведения съезда БЮТ будет определена завтра. Об этом РБК-Украинасообщил член рабочей группы по вопросам организации и проведения досрочных парламентских выборов, заместитель председателя партии "Батькивщина", внефракционный народный депутат Иосиф Винский. Напомним, вчера, 26 мая, съезд БЮТ объявил о перерыве в работе.

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