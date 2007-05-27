Симоненко считает, что Янукович не будет защищать Цушко?

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко от имени депутатской фракции КПУ, от лица Компартии и от себя лично поблагодарил всех сотрудников Министерства внутренних дел, офицеров милиции и Министра внутренних дел Василия Цушко за то, что "они остались верными присяге, которую давали государству и народу Украины".

Как сообщили ЛигаБизнесИнформв пресс-службе КПУ, об этом лидер украинских коммунистов заявил, комментируя "попытки Президента переложить собственную вину за провокацию силового противостояния на руководителя МВД В.Цушко".

П.Симоненко отметил, что "именно благодаря решительным действиям простых граждан и личного состава милицейских подразделений, которые в рамках законодательства о милиции выполняли приказы Министра МВД, была предупреждена противоправная передислокация в столицу нескольких батальонов внутренних войск, которая осуществлялась по требованию президентской команды".

"Исходя из тех обвинений, которые прозвучали со стороны Президента в адрес Министра внутренних дел В.Цушко, а также отсутствия четкой позиции Кабинета Министров по этому поводу, я заявляю, что Компартия сделает все возможное, чтобы защитить рядовых сотрудников, офицеров милиции, лично министра Цушко, которые помешали реализации Президентом силового сценария узурпации власти, и не допустить над ними расправы", - заявил лидер Компартии.

Напомним, 25 мая в отношении Министра внутренних дел В.Цушко было возбуждено уголовное дело. "В отношении Министра внутренних дел Цушко возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Расследование этого уголовного дела поручено СБУ. Я думаю, что и в компетенции следователя допрашивать его в качестве подозреваемого и избирать в отношении него меру пресечения", - заявил в этот день исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Виктор Шемчук.