Лидеры коалиции сегодня распустят своих сторонников?

Сегодня в 18.00 возле Верховной Рады Украины (рядом с Мариинским парком) начнется митинг Коалиции национального единства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, митинг пройдет под лозунгом «Наш выбор – мир и согласие!».

Митинг коалиции состоится при участии премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА и лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

Сегодня же утром в Киев приехали несколько автобусов со сторонниками Партии регионов. Больше всего автобусов с митингующими разместились на Почтовой площади. По данным милиции, там уже более 70 автобусов.