Луценко считает компромисс Ющенко, Януковича и Мороза победой оппозиции

"Народная самооборона" приветствует договоренности, которые принятли сегодня ночью Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ о досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 30 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, по словам ее лидера Юрия ЛУЦЕНКО, это решение является победой оппозиционных сил, а главнее - здравого смысла.

"Мы приветствуем решение о проведении выборов. Считаем, что народ сегодня имеет уникальную возможность впервые за 15 лет наказать политических изменников, тех, кто занимался политической проституцией в Верховной Раде, и избрать себе новую власть", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Кировограде, где “Народная самооборона” находится в рамках всеукраинской акции "Народное наступление".

"Важным является приход в парламент новых политических сил, которые не повторят этих ситуаций бесплодного противостояния и сидения в тупиках, которое происходило последние полтора года в Верховной Раде. Сегодняшнее решение является победой оппозиционных сил, а главнее - здравого смысла", - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.