Цушко отправил «Беркут» по домам

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО принял решение о снятии усиленной охраны административных зданий государственного значения и командирования дополнительных сил спецподразделений «Беркут», прибывших для усиления охраны общественного порядка в Киеве, к местам постоянной дислокации.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, такое решение принято министром, исходя из достигнутых договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и осознавая необходимость обеспечения недопущения попыток нагнетания противостояния в обществе.

Часть подразделений останутся в Киеве для обеспечения правопорядка во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города, и на футбольном матче «Динамо» (Киев) - «Шахтер», после чего они также отправятся из столицы.

Привлеченные к охране общественного порядка дополнительные силы милиции выезжают в свои региональные подразделения.