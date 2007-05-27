Ющенко, Янукович и Мороз разошлись в оценках действий Цушко

После завершения переговоров в Секретариате Президента по урегулированию политического кризиса Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО явно превысил свои полномочия.

«Впервые за 15 лет человек с пистолетом заходит в служебное помещение и это - чрезвычайно большой вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО, рассказав, что сегодня министр давал ему объяснения, «в каких эмоциях он это делал».

Но В.ЮЩЕНКО считает объяснение недостаточными. Он надеется, что будут сделаны шаги, которые засвидетельствуют, что уроки по этому вопросу вынесены.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ не согласился с оценкой деятельности министра внутренних дел Президентом.

«Нужно иметь в виду, что развитие событий шло в силовом варианте. Я имею другую оценку о деятельности министра», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что действия В.ЦУШКО были адекватными действиям Государственного управления охраны.

«Но это оценки временного характера. Мы должны сделать выводы и понять, что силовыми методами, двигаясь напрямик, через Конституцию нельзя никому, ни председателю ВР, ни Президенту, ни премьеру, ни любому должностному лицу», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что необходимо придать высшее значение Конституции, тогда легче будет решать многие вопросы.

Он назвал положительным то, что в сегодняшнем заявлении подчеркивается необходимость возврата правоотношений в Украине между ветвями власти в правовое поле.

А.МОРОЗ отметил, что очень важно то, чтобы все ветви власти соблюдали закон и вынесли уроки из прошлых событий.

В свою очередь премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство пыталось сделать все возможное, чтобы не допустить применения эмоций, особенно на высоком уровне, у высших должностных лиц. Но, по его словам, к сожалению, иногда избежать этого не удавалось.

«Мы договорились, что не будем заниматься ревизионизмом», - сказал премьер, добавив, что возврат назад не пойдет на пользу будущему.

По его словам, необходимо делать все, чтобы не повторить ошибок прошлого.

«Считаю, что нам нужно договориться, что даже если были ошибки у той или другой стороны, их нужно отменить, Виктор Андреевич, снять все вопросы вместе со всех сторон. Выводы мы сделали, главное, чтобы мы их больше не повторяли», - подчеркнул премьер.