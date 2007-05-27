Ющенко: ответы надо искать в контексте работы над Конституцией
Политический кризис это показал
Политический кризис демонстрирует необходимость внесения изменений в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по завершении переговоров в Секретариате Президента.
Он отметил, что после возникновения политического кризиса правовой институт Конституционного Суда не сработал, Центральная избирательная комиссия технически не могла обеспечить проведение выборов, а Генпрокуратура должна была оставаться вне политики.
«Это большая проблема, это большие знаки вопроса, на правильных ли принципах сформированы эти институты, на правильных ли рычагах балансов они находятся», - сказал В.ЮЩЕНКО.
«Скорее всего, ответы на эти вопросы следует искать в контексте работы над новой Конституцией», - добавил Президент.
Он подчеркнул недопустимость втягивания силовых структур в урегулирование политических конфликтов.
«Политики должны решать политический кризис, но силовики не должны специальными методами через свой специальный статус вмешиваться в этот процесс», - отметил В.ЮЩЕНКО.