Ющенко: ответы надо искать в контексте работы над Конституцией

Политический кризис демонстрирует необходимость внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по завершении переговоров в Секретариате Президента.

Он отметил, что после возникновения политического кризиса правовой институт Конституционного Суда не сработал, Центральная избирательная комиссия технически не могла обеспечить проведение выборов, а Генпрокуратура должна была оставаться вне политики.

«Это большая проблема, это большие знаки вопроса, на правильных ли принципах сформированы эти институты, на правильных ли рычагах балансов они находятся», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Скорее всего, ответы на эти вопросы следует искать в контексте работы над новой Конституцией», - добавил Президент.

Он подчеркнул недопустимость втягивания силовых структур в урегулирование политических конфликтов.

«Политики должны решать политический кризис, но силовики не должны специальными методами через свой специальный статус вмешиваться в этот процесс», - отметил В.ЮЩЕНКО.