Мороз считает досрочные выборы не лучшим вариантом

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ считает досрочные парламентские выборы вариантом выхода из сложившейся ситуации в Украине, но не лучшим вариантом.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы по завершении переговоров по урегулированию политического кризиса А.МОРОЗ отметил, что неоднократно совместно с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ говорил о том, что досрочные парламентские выборы возможны, но только на законном основании.

По его словам, указы Президента от 2 и 26 апреля были сомнительными и вызывали напряжение в политической жизни, и не только.

«Сейчас мы создаем возможность для реализации норм Конституции и разъяснений Конституционного Суда по этому поводу, которые были сделаны раньше, о необходимости прекращения полномочий парламента и досрочных выборах при определенных обстоятельствах, но здесь решение за конкретными депутатами из двух фракций и оформление этого решения партийными съездами, что создает условия для досрочных выборов. Пусть они пройдут этот путь и подтвердят на практике свое желание, и это создает предпосылки для того, чтобы указ был легитимным», - сказал он, добавив, что тогда можно проводить выборы в соответствии с теми изменениями, которые парламент внесет в ближайшие дни.

По его словам, это позволит надеяться на то, что выборы будут прозрачными и демократическими.