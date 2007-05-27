Ющенко: к выборам будет создан электронный реестр избирателей

На протяжении четырех месяцев перед выборами будет проведена работа по созданию электронного реестра избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместном брифинге после завершения переговоров по урегулированию политического кризиса.

Он сообщил, что сегодняшнее заявление было подписано с многочисленными дополнениями, в нем детально выписывается пакет и способы реализации договоренностей.

По словам В.ЮЩЕНКО, выходя к журналистам они с премьером и председателем Верховной Рады скрепили все решения, которые необходимы для того, чтобы на 2 дня все депутаты, включая оппозицию, вернулись в парламент и приняли необходимые законы.

В.ЮЩЕНКО убежден, что реализация договоренностей даст возможность всем политическим силам вынести уроки из этого политического кризиса.

Он также подчеркнул, что в этом пакете много конкретных вопросов, в том числе и о внесении изменений в бюджет.