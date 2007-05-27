Янукович подтверждает дату выборов

Досрочные выборы в парламент состоятся на законных основаниях.

Об этом сегодня по итогам переговоров в Секретариате Президента сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, передает корреспондент УНИАН.

«Главным принципом, которым мы пользовались во время этого политического кризиса – это попытка того, чтобы мы достигли условий, при которых эти выборы могли происходить в нашей стране на законных основаниях. Сегодня, в конечном итоге мы нашли это решение», - сказал он.

Он подтвердил, что согласно договоренностям выборы будут проходить 30 сентября 2007 года.

Премьер подчеркнул, что все участники переговоров отметили, что выборы должны состояться честно, прозрачно и демократически.

Он отметил, что подготовлен соответствующий пакет законопроектов, которые необходимо будет принять на протяжении следующей недели.

Он также сказал, что достигнуты договоренности о принятии ряда законопроектов, которые дадут возможность развивать экономику и улучшать жизнь граждан.

По словам премьера, участники переговоров подчеркнули недопустимость гражданского противостояния.

«За последние дни мы убедились, что нужно немедленно прекращать те действия, которые приводят к этому», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что отдельным пунктом политического заявления отмечено, что все участники переговоров будут работать исключительно в пределах своих полномочий и не будут вмешиваться в деятельность судебной власти и правоохранительных органов, что даст возможность стабилизировать их функционирование.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что надеется, что принятое решение позволит Украине выйти из политического кризиса сильнее, а политики сделают выводы и полученный опыт позволит не допускать ошибок, которые привели к политическому кризису.