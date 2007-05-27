Ющенко: 29-30 мая ВР примет ряд решений

29-30 мая Верховная Рада Украины примет ряд решений, которые позволят выйти из политического кризиса и провести досрочные выборы.

Как сообщил по завершении политических консультаций в Секретариате Президента глава государства Виктор ЮЩЕНКО, по итогам переговоров стороны договорились принять три пакета решений. В частности, первый пакет – политический, второй – решения, которые нужно будет переголосовать и которые были приняты парламентом после 2 апреля по сегодняшний день, третий проект – законопроекты, необходимые для вступления в ВТО и относительно других социальных и политических вопросов.