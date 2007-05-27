Больше 7 часов продолжаются консультации в Секретариате

Уже больше 7 часов в Секретариате Президента продолжаются консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА по урегулированию политического кризиса.

Как сообщал УНИАН, переговоры начались в 20.00 и в них принимают участие также лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Сейчас журналисты ожидают совместную пресс-конференцию Президента и премьер-министра.

Не исключено, что «5 канал» будет вести прямую трансляцию совместной пресс-конференции.

Пока никакой официальной информации о ходе переговоров нет.