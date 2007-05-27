Иосиф Винский отпустил делегатов БЮТ до среды, или вторника

Проведение межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко отложено на более поздний срок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, около полуночи, 26 мая, делегаты съезда БЮТ приняли решения закрыть съезд и провести его позже.

В частности, перед закрытием съезда выступил народный депутат, член БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ, который отметил, что в связи с проведением консультаций съезд блока невозможно провести без участия Юлии ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что лидер БЮТ принимает участие в консультациях в Секретариате Президента.

В связи с чем съезд вероятнее всего будет проводиться во вторник, 29-го или в среду, 30 мая.