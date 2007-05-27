Иосиф Винский отпустил делегатов БЮТ до среды, или вторника
00:37, 27 мая 2007Политика
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Зависит, когда закончат на Банковой
Проведение межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко отложено на более поздний срок
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
В частности, около полуночи, 26 мая, делегаты съезда БЮТ приняли решения закрыть съезд и провести его позже.
В частности, перед закрытием съезда выступил народный депутат, член БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ, который отметил, что в связи с проведением консультаций съезд блока невозможно провести без участия Юлии ТИМОШЕНКО.
Он напомнил, что лидер БЮТ принимает участие в консультациях в Секретариате Президента.
В связи с чем съезд вероятнее всего будет проводиться во вторник, 29-го или в среду, 30 мая.
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