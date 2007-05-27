”Нашеукраинцы” таки пошли спать на неопределённое время

Межпартийный съезд блока «Наша Украина» объявил перерыв в своей работе на неопределенный срок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Игорь КОЛЕСНИК.

Он сказал, что сейчас решено объявить прерву без уточнения возможной даты возобновления заседания съезда.

По его словам, это может произойти завтра или послезавтра.

Как сообщал УНИАН, делегаты межпартийного съезда «Нашей Украины» ожидали в заключение переговоров на Банковой.