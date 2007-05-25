Турчинов: Пискун публично признал незаконными свои действия

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Святослав ПИСКУН публично признал, что его вчерашние действия были незаконными.

Об этом О.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на “5-ом канале”, комментируя заявление С.ПИСКУНА о его возобновлении судорог на должности генпрокурора.

В частности, обратив внимание на заявление С.ПИСКУНА, что он “единственный генеральный прокурор сегодня в Генеральной прокуратуре”, А.ТУРЧИНОВ отметил: “Вы слышали, из чего он начал – “вот я теперь являюсь генеральным прокурором”. А у меня тогда вопрос: а эти два дня – беспредел, драки, когда говорили: “По команде генерального прокурора ПИСКУНА “Беркут” очистил помещение”, и т. д., - то есть фактически ПИСКУН подтвердил, что эти два дня он не был генпрокурором, не имел ни одного права находиться на территории Генпрокуратуры, не имел права принимать те или иные акты, в том числе, подписывать какие-то решения, обвинения и т. д., не имел права вводить вместе с ЦУШКО “Беркут” и другие силовые подразделения МВД на территорию Генпрокуратуры”.

Он отметил: “То есть, фактически, сейчас ПИСКУН перед всем украинским обществом признал, что он два дня (24 и 25 мая – УНИАН) занимался преступлением, а теперь его суд якобы возобновил”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Другим указом Президент возложил выполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.