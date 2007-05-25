У регионалов сказали, когда произойдет захват Генпрокуратуры

Депутат от Партии регионов Григорий Смитюх заявил, что утром с пятницы на субботу состоится силовой захват Генеральной прокуратуры.

"Захват намечается в субботу с 4-х до 7-и утра", - отметил он.

При этом он добавил, что захват совершится спецподразделением "Альфа".

Смитюх также подчеркнул, что в пятницу такого захвата не будет, поскольку они не подготовлены и "во-вторых здесь очень много людей".

"Они дождутся, пока люди разойдутся, журналистов не будет, и это состоится с четырех до семи утра", - добавил он.

Отвечая на вопрос, откуда у него такая информация, регионал сказал, что "люди, офицеры не хотят выполнять (приказы о захвате) и сообщают нам, депутатам, что эти события готовятся".

Смитюх также сообщил, что депутаты от коалиции намерены оставаться в здании Генпрокуратуры.

Он также подчеркнул, что ночью в Генпрокуратуре также будет находиться уволенный президентом с должности Генерального прокурора Святослав Пискун.

Украинская правда