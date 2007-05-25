У регионалов сказали, когда произойдет захват Генпрокуратуры
Пискун опять останется "в ночном"
Депутат от Партии регионов Григорий Смитюх заявил, что утром с пятницы на субботу состоится силовой захват Генеральной прокуратуры.
"Захват намечается в субботу с 4-х до 7-и утра", - отметил он.
При этом он добавил, что захват совершится спецподразделением "Альфа".
Смитюх также подчеркнул, что в пятницу такого захвата не будет, поскольку они не подготовлены и "во-вторых здесь очень много людей".
"Они дождутся, пока люди разойдутся, журналистов не будет, и это состоится с четырех до семи утра", - добавил он.
Отвечая на вопрос, откуда у него такая информация, регионал сказал, что "люди, офицеры не хотят выполнять (приказы о захвате) и сообщают нам, депутатам, что эти события готовятся".
Смитюх также сообщил, что депутаты от коалиции намерены оставаться в здании Генпрокуратуры.
Он также подчеркнул, что ночью в Генпрокуратуре также будет находиться уволенный президентом с должности Генерального прокурора Святослав Пискун.