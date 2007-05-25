Плющ считает, что все будет зависеть от Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ не исключает проведения сегодня заседания СНБО и считает, что пока невозможно ввести в государстве чрезвычайное положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, возможно ли сегодня проведение заседания СНБО, И.ПЛЮЩ сказал, что в эту минуту не может предвидеть действия, которые будет осуществлять другая сторона. И.ПЛЮЩ отметил, что все будет зависеть в какой-то степени от поведения коалиции и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он также выразил уверенность, что встреча премьер-министра и Президента сегодня таки состоится, но не смог назвать время встречи и вообще существования соответствующей договоренности. «Когда будет возможность у Президента и премьера, она обязательно состоится», - сказал И.ПЛЮЩ.

Отвечая на вопрос, возможно ли введение в государстве чрезвычайного положения, И.ПЛЮЩ сказал: «Нет, невозможно пока».