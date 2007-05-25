Ющенко поручил усиленно охранять Генпрокуратуру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжениям поручил Управлению государственной охраны и Службе безопасности Украины усиленно охранять Генеральную прокуратуру.

Согласно документу, Управлению государственной охраны Украины, Службе безопасности Украины глава государства поручил осуществлять в пределах своей компетенции мероприятия по усилению государственной охраны Генеральной прокуратуры Украины, в том числе поддержание соответствующего порядка прохода граждан, проноса и провоза вещей в здания Генеральной прокуратуры Украины, предотвращения, своевременного выявления и прекращения противоправных посягательств относительно этого объекта государственной охраны.

Как отмечается в документе, такое поручение Президент дал «во исполнение пунктов 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, норм Закона Украины «О принципах национальной безопасности Украины», Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», с целью обеспечения нормального функционирования Генеральной прокуратуры Украины, предотвращения возникновения таких угроз национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, как недостаточная эффективность контроля за соблюдением прав и свобод человека, использования в интересах определенных политических сил деятельности правоохранительных органов государства».

Текст распоряжения “О мерах по обеспечению нормального функционирования Генеральной прокуратуры Украины” обнародован на официальном сайте главы государства.