Турчинов дал МВД время оставить захваченные здания

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО есть все возможности и все полномочия поставить преступлениям точку и остановить тех, кто сегодня фактически развязывает гражданский конфликт Об этом он сказал на брифинге для прессы после завершения совещания Президента с силовиками.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ отметил, что у Президента есть все средства для того, чтобы защитить граждан, их права и свободы. “Каким способом это будет сделано. Это будет сделано в пределах Конституции и законодательства”, - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня руководители силовых ведомств обсуждали важность не поддаваться на провокации и необходимость защиты граждан от опасности, которая есть сегодня в центре Киева, когда вооруженные люди захватывают государственные учреждения.

“В ближайшее время будет принято решение о локализации всех этих негативных действий в случае, если люди не прекратят совершать преступления”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также он выразил уверенность, что уголовные дела будут расследоваться исключительно в пределах законодательства и Конституции. “Это касается и руководителя МВД, и офицеров, которые выполняли приказы по захвату помещений”, - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что Управление государственной охраны является единственным силовым учреждением, которое имеет право охранять государственные помещения. “И именно работники УГО и их новый руководитель Валерий ГЕЛЕТЕЙ действовали исключительно в пределах своих полномочий и возложенных на них задач”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время он выразил мнение, что вчера работники милиции и народные депутаты от коалиции воспользовались тем, что работники Государственного управления охраны были без оружия. А.ТУРЧИНОВ назвал действия работников милиции и депутатов “бандитскими”, и выразил уверенность, что в ближайшее время они получат правовую оценку.

“И Президент, и руководители силовых структур все делают для того, чтобы не пролилось ни одной капли крови. Это для нас принципиально, это для нас приоритетно. И именно поэтому вы видите кадры, как бесчинствуют, как наглеют люди, которые переступили закон, которые нарушили Конституцию”, - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он считает, что правовая оценка и механизм прекращения таких действий будет реализована в ближайшее время.

“Во всяком случае, мы даем работникам милиции время, и об этом поставлены в известность министр внутренних дел, все руководители МВД, прекратить безобразия и покинуть захваченные здания”, - сказал он.