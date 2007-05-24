Ющенко уточнил: вчера он согласовал с Януковичем ”рабочую” дату выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что коалиция искусственно затягивает ход переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции после совещания с руководителями силовых ведомств.

По словам Президента, он думал, что вчера во время переговоров с премьером было достигнуто полное понимание. В.ЮЩЕНКО подтвердил, что была достигнута договоренность обо всех избирательных процедурах, а также о дате выборов.

«Я откровенно вам скажу, вчера на консультации, которая была у нас с премьер-министром, мы достигли полного понимания по урегулированию этого вопроса. Была достигнута договоренность, через какую процедуру можно установить общую дату выборов, которая согласуется с позициями политических сил. Эта дата была названа. Решение, собственно говоря, было подтверждено и была договоренность, что до вечера на столе появится протокол, который подпишут члены рабочей группы, сокоординаторы группы Иван ПЛЮЩ и Николай АЗАРОВ и пять лидеров политических партий. Речь шла о подтвержденной позиции. Речь была конкретной. К сожалению до позднего вчера этот протокол не появился», - сказал Президент.

По словам Президента, у него создалось впечатление, что для коалиции переговоры являются “фикцией”, попыткой затянуть время.

В.ЮЩЕНКО отметил, что у него создалось впечатление, «что те переговоры, которые идут уже на протяжении 50 дней для правительственного большинства это фикция. Это способ затянуть время, сформировать давление на судебные органы, деморализовать роботу ГПУ, сделать сигналы для общества, что власть не может и не способна провести выборы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО сказал, что не речь идет о его отношениях с премьером, речь идет о том, почему большая часть народных депутатов не может уже на протяжении длительного времени зайти в зал, “почему им некомфортно”.

Он также сказал, что согласованная с премьером дата является “рабочей”.

“Какую вам дату назвать, если она не подтверждена на бумаге?”, – сказал Президент.

Президент Украины подчеркнул, что решить политический кризис можно лишь путем диалога. Он выразил сожаление, что вместо круглого стола политических сил за его спиной каждый день идет «шарлатанство, давление, преследование, подкуп, расцветает политическая коррупция только с одной целью – показать, что демократическим процессом кризис урегулировать нельзя», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня все являются свидетелями борьбы сил, которые тянут во вчерашний день, «когда народным депутатом руководили как быдлом с Банковой, и рассказывали где тебе завтра быть, в какой фракции, и за что голосовать». В.ЮЩЕНКО отметил, что этого не будет. Он убежден, что решение политического кризиса находится исключительно в контексте корректного переговорного процесса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что к сожалению у него сегодня все меньше и меньше оптимизма относительно удачного завершения переговорного процесса, но он в очередной раз подчеркнул, что оставлять выборы на осень нельзя. Он заявил, что берет на себя ответственность и гарантирует проведение демократических выборов даже на действующей правовой базе. Он убежден, что нельзя соглашаться на предложения, которые предусматривают по крайней мере работу двух сессий парламента, в частности это изменения к Конституции, или о реестре избирателей.