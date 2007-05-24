Ющенко: виновные в появлении “Беркута” в Генпрокуратуре должны ответить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что виновные в появлении “Беркута” в Генпрокуратуре должны нести ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

“Что делают подразделения “Беркута” в Генеральной прокуратуре? Кто отдал приказ? Я хотел бы, чтобы эти люди несли ответственность”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что сегодня на совещании с руководителями силовых структур дал поручение ГПУ, СБУ разобраться в этой ситуации.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что сейчас “Беркут” выведен из ГПУ. «Но остается вопрос, кто дал этот преступный приказ, кто будет нести уголовную ответственность за использование силы в урегулировании политического конфликта. Это не шутки», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент рассказал, что сказал руководителям силовых ведомств: «уважаемые коллеги, уважаемые офицеры, уважаемые солдаты идет ползучий захват власти, идет тихий государственный переворот. Выход из нынешнего состояния один – это политические договоренности. Люди, которые с оружием, не помогут решить этот конфликт, наоборот их искусственное втягивание в конфликт отдаляет процесс политического урегулирования конфликта. Манипулирование работой Генпрокуратуры отдаляет процесс урегулирования этого вопроса. Манипуляции вокруг КС и ЦИК делают чрезвычайно вредную услугу для политического урегулирования кризиса».

“Я хотел бы, чтобы ЦУШКО не комментировал Указ Президента”, - отметил В.ЮЩЕНКО и добавил: “То, чтобы сделал министр ЦУШКО, является преступлением”.

Президент предупредил, чтобы это был последний подобный факт. Он призвал силовые структуры оставаться вне политики. “Я требую от силовиков аполитичного поведения”, - подчеркнул глава государства.

«ГПУ министр внутренних дел руководить не будет, я это вам обещаю», - сказал В.ЮЩЕНКО.